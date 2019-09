Commisso: “Da quando ho visto i bambini del Meyer sapevo di doverli aiutare, ecco le iniziative. Sulla maglia…”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha presentato la conferenza stampa per la partnership tra Fiorentina e l’ospedale pediatrico di Firenze Meyer.

“Il Meyer è stata una delle prime cose che ho visitato a Firenze, e mi ha toccato profondamente il cuore. La cosa più toccante è vedere tutti quei bambini malati con il sorriso, che affrontavano la vita in maniera molto forte. Ho incontrato anche una bambina di circa 15 anni, che poi ho rivisto domenica allo stadio, e mi ha commosso molto. Ho visto un ragazzo in condizioni non buone, e gli ho chiesto cosa potessi fare per lui. Lui mi ha detto che l’unica cosa che lo avrebbe fatto felice sarebbe stato trattenere Chiesa, e non potevo infrangere i sogni di un bambino. Da quel momento ho capito che non potevo cedere Federico. Da quel momento ho deciso che dovevo aiutare l’ospedale. Ogni partita un nostro giocatore regalerà alla fondazione Meyer una maglia, e a fine stagione ci sarà un’asta di beneficenza con tutte le divise. Sulla maglia ci sarà il logo dell’ospedale in tutte le partite. Offerte dei tifosi? Quando sono arrivato vi ho detto che è il momento di aiutare, tramite il calcio, la gente. Voglio aiutare il Meyer il più possibile e tanti altri ragazzi, abbiamo parlato anche con il presidente, cercando di aiutare i miei compaesani calabresi. Incontro del bambino con Chiesa? Faremo in modo di farlo.”

Il logo della Fondazione Meyer sarà sulla maglia della Fiorentina già dalla gara di domenica contro l’Atalanta, e durante la stagione sarà alternato a quello di “Val di Fassa”, con il quale c’erano accordi precedenti.