Commisso: “Chiesa ha visto la partita con me, voglio tenerlo. Mercato? A Pradè serve tempo”

Anche il presidente viola Rocco Commisso ha parlato dopo la vittoria della Fiorentina all’esordio nella ICC 2019. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno: “Meno male che abbiamo vinto, la squadra ha giocato benissimo. Pensavo di perdere 3-0 o 4-0 perché loro giocano e picchiano. Siamo contenti assai, so che vi piace quando parlo così. Nello spogliatoio ho detto che l’importante è giocare forte, prima o poi arriveranno le vittorie. La squadra ha vinto per noi, sugli spalti c’erano centinaia di dipendenti della Mediacom, compresi i loro bambini. Gran parte di loro aveva mai visto una partita di calcio, erano contentissimi.

Chiesa? Si è seduto accanto a me, abbiamo visto insieme metà partita. E' un bravo ragazzo ma non abbiamo parlato di niente. Il suo futuro? L'ho detto fin dal primo giorno: vogliamo tenerlo. Acquisti? Ho chiesto a Pradè ma ha bisogno di tempo. Non dimentichiamoci che l'affare per il passaggio di proprietà è stato chiuso in due settimane. Mi sono preso i rischi ma abbiamo fatto un grande lavoro. I risultati ci diranno come abbiamo lavorato. Tratto bene chi sta con me, voglio fare lo stesso con la Fiorentina. Se ci sarò anche in New Jersey? Sì, certo".