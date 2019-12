Commisso triste e arrabbiato: Montella in bilico

Commisso è stato avvicinato da alcuni tifosi viola all’uscita della tribuna dello stadio Olimpico Grande Torino, come raccontato da Sky Sport. Il presidente viola si è scusato con loro per l’ennesima brutta prestazione, ed è parso arrabbiato e sconsolato. Alla domanda dei tifosi sul cambio di allenatore, il patron viola ha alzato le spalle, senza dare risposta precisa e senza confermare la fiducia a Montella, come fatto nelle precedenti uscite.