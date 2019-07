Commisso: “All’inizio errori, poi forti e duri. Che emozione lo stadio viola”

Rocco Commisso ha fatto irruzione in sala stampa dopo la sconfitta col Benfica, comunque soddisfatto del risultato dell’esperienza americana: ecco le parole mandate in onda da Radio Bruno:

“Grazie, lo stadio era tutto colorato di viola. All’inizio abbiamo sbagliato qualcosa, poi abbiamo cominciato a giocare forti, duri. I portoghesi se non sbaglio cominciano prima, hai visto Chiesa? Se non giochi da tre settimane si vede. Giovani? C’è chi mi piace e chi no, ma non faccio nomi.

Sono felicissimo, visto che calore? C’è bisogno di più fiorentini in America.”