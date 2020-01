Commisso: “Il risultato poteva essere diverso. Che peccato quel tiro di Vlahovic. Il mercato…”

Dopo Inter-Fiorentina ha parlato il presidente viola Rocco Commisso: “Devo ringraziare Iachini e la squadra, per gran parte del tempo abbiamo giocato alla pari contro l’Inter. E ci mancavano Castrovilli e Pezzella… Credo che potevano vincerla con quell’occasione di Vlahovic, non è andata così, questo è il calcio. A Dusan gliel’ho detto, lì doveva segnare. Mercato? Stiamo lavorando, Pradè è rimasto in hotel per lavorare, sono contento come stanno andando avanti le cose. Voglio sempre vincere ogni partita, ma guardate l’Inter quanto ci ha messo per arrivare a questi livelli. Kobe Bryant? Era mezzo italiano come io sono mezzo americano, una leggenda, un grande dispiacere la sua scomparsa”.

Poi ha aggiunto a Raisport: “Il risultato poteva essere diverso, ma in fin dei conti è la prima sconfitta nell’era Iachini. Scelta azzeccata? Speriamo (ride, ndr).