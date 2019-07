Buona la prima per la nuova Fiorentina di Commisso. La squadra viola ha esordito nell’International Champions Cup battendo 2-1 il Chivas. In gol anche Giovanni Simeone. Alla fine della partita il patron italo americano è sceso negli spogliatoi per congratularsi con la squadra. Il numero uno gigliato ha ricevuto in regalo la maglia del Cholito, autore della prima rete, seppur non ufficiale, sotto la nuova gestione.