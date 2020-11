Come seguire Udinese-Fiorentina di Coppa Italia

La Fiorentina giocherà oggi pomeriggio alla Dacia Arena di Udine alle 17.30. Chi vincerà questa gara, valida per il quarto turno di Coppa Italia, staccherà il pass per gli ottavi della seconda competizione nazionale, dove affronterà L’Inter. Oltre alla consueta diretta testuale di Violanews.com, si potrà seguire la partita in chiaro su Rai 2.Inoltre sarà inoltre garantita la copertura streaming dell’evento, che verrà proposto sul sito della Rai e sui vari dispositivi grazie all’app Rai Play. La diretta radiofonica sarà come sempre disponibile su Radio Bruno.