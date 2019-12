Colonnese: “A Firenze l’Inter non risentirà la batosta europea. La viola deve fare risultato, dietro stanno correndo….”

Francesco Colonnese, ex difensore italiano tra le cui squadre anche l’Inter, è intervenuto ai microfoni del Pentasport

A Firenze sarà un Inter arrabbiata, dopo la delusione europea vuole tronare a stupire in campionato. L’eliminazione non peserà, Conte è un maestro nel dare le giuste motivazioni alla squadra. Anche il recupero di Borja Valero, prima finito ai margini della squadra, è stato importante anche contro il Barca è stato uno dei migliori, è una persona da elogiare infatti ha sempre lasciato bei ricordi in tutte le piazze in cui è stato. Il pericolo numero uno è Lautaro, è un campione, ma ho la certezza che il prossimo anno sarà un attaccante del Barcellona. Fiorentina? Domenica è una sfida decisiva, l’atmosfera è molto pesante, la Fiorentina deve vendere cara la pelle e cercare il risultato perchè i punti in classifica sono veramente pochi e dietro vanno forte.