Colombia, si infortuna il difensore Arias e il Ct chiama… Yerry Mina

Si può dire clamoroso quello che è successo al centrale viola Yerry Mina. Il nuovo acquisto infatti non avrebbe dovuto prendere parte alle qualificazioni mondiali con la Colombia, sia per lo scarso minutaggio sia per recuperare al meglio la forma in vista dei prossimi mesi. Nella giornata di ieri però il difensore colombiano Santiago Arias si è fatto male e non potrà prendere parte alle gare con Brasile e Paraguay. Il Ct Nestor Lorenzo allora è dovuto correre ai ripari chiamando l'esperto centrale della Fiorentina. Italiano quindi non potrà contare neanche in questa sosta di campionato sul poter lavorare con l'ex Everton