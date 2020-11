L’allenatore Franco Colomba a Radio Sportiva ha parlato di Cesare Prandelli:

Ha fatto la storia dell’ultima Fiorentina importante e vincente, è un ritorno che trova tutti d’accordo a Firenze. Lui con questa ulteriore chance vuole regalarsi l’apertura di un ciclo. Ha la maturità e l’esperienza per gestire il momento difficile e poi aprire una nuova pagina. Credo sia un allenatore valido in una squadra con dei valori come la Fiorentina.