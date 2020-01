Colomba: “Chiesa può fare la differenza sulla fascia, ma dipende anche dall’attaccante”

L’ex allenatore, tra le altre, del Napoli, Franco Colomba, è intervenuto a Lady Radio:

Iachini ha carattere, trasmette dei valori. Questa squadra probabilmente si specchiava un po’ troppo nella capacità di proporre. Credo sia un avvio abbastanza foriero di buone cose. Chiesa? Credo possa dare il meglio di sì come attaccante esterno, a cinque come fa Candreva. Sulla fascia può fare la differenza, ma molto dipende da chi gioca come attaccante.