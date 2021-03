Collovati: “Capisco Prandelli, era sensibile già quando eravamo ragazzi”

L’ex calciatore Fulvio Collovati a taccuini di Tuttomercatoweb.com:

Cesare Prandelli lo conosco bene, abbiamo fatto tanti anni fa la trafila delle nazioni minori e abbiamo fatto anche il militare insieme. E’ sempre stato sensibile e questo è un calcio che brucia tutto in fretta: o ti abitui o è un problema. Sentiva troppa pressione e sotto certi aspetti lo capisco e parlo che io che ho deciso di non restare in prima linea nell’ambiente. Il contorno del calcio è di interessi, ci sono sempre meno rapporti umani, sempre meno contatti diretti col tifoso. C’è distacco e poi arrivata anche la pandemia. In più è l’era dei social: qualsiasi cosa tu dica c’è gente da cui puoi ricevere complimenti ma anche tanti insulti. E’ l’era della gente che sfoga le sue frustrazioni sui social.