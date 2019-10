Collaboratore Commisso: “Rocco è fedele alla sua parola e costruisce solo cose di prima classe”

L’SVP of Government and Public Relations di Mediacom, Tom Larsen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ViolaNation in occasione dell’intervista con Rocco Commisso:

Rocco è stato in grado di ottenere approvazioni su questo edificio in meno di quattro mesi. Ha costruito una struttura pluripremiata qui in meno di due anni dall’inizio alla fine. Non era la velocità dell’approvazione a essere la chiave, era l’uomo alla base del progetto. È fedele alla sua parola e costruisce solo cose di prima classe