Colasanto (ag. Fifa): “Nico Gonzalez fuoriclasse assoluto, Firenze scelta sua”

Il giudizio sul prossimo acquisto della Fiorentina: "Il suo talento è evidente. Dal centrocampo in avanti può giocare in ogni ruolo"

Filippo Colasanto , agente, intermediario ed esperto di calcio sudamericano, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno presentando il viola in pectore Nico Gonzalez: "Complimenti alla Fiorentina, il presidente Commisso ha fatto un grandissimo acquisto. C'era molto forte il Tottenham, ma la Firenze è stata una scelta precisa del giocatore".

Colasanto prosegue: "Ruolo? Il suo talento è evidente. E' cresciuto nell'Argentinos Junior dove è finito subito in prima squadra. Lo paragonano erroneamente a Lautaro Martinez ma sono due giocatori diversi, Gonzalez tecnicamente è di un altro pianeta. Dal centrocampo in avanti può giocare in ogni ruolo. Se viene messo nelle giuste condizioni è un fuoriclasse assoluto".