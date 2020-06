Cois ammette: “C’è una trattativa per tornare alla Fiorentina, mi piacerebbe”

Nel giorno del suo 48esimo compleanno, Sandro Cois ha ripercorso la sua carriera parlando a Radio Sportiva. Queste le sue parole:

Il rammarico è non aver mai giocato al Mondiale ’98 pur essendo tra i convocati. Un’altra delusione è stato il campionato 98/99 con la Fiorentina, con lo scudetto sfumato dopo l’infortunio di Batistuta. Ma preferisco ricordare le vittorie e le tante partite con la Fiorentina nelle Coppe Europee. Tornare in viola da allenatore delle giovanili? Ne sapete più di me… (ride, ndr). C’è una piccola trattativa, ma è ancora tutto in sospeso. Mi piacerebbe tornare a Firenze dove ho vissuto 8 anni importanti, mi sento pronto per fare l’allenatore.