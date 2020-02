Cois: “Allo Stadium sarà difficile ma Iachini sta facendo bene. I viola pensano al futuro per tornare grandi”

Sandro Cois, ex centrocampista viola, intervistato da juvenews.eu ha parlato della sfida di domani tra la Juve e la sua ex squadra:

La Fiorentina dovrà puntare molto sulle ripartenze di Chiesa e Cutrone, allo Stadium è difficile per tutte le squadre ma la formazione di Iachini ultimamente sta facendo bene. Giocatore viola più pericoloso? Chiesa sicuramente perchè è esplosivo ed ha forza fisica; mi aspetto però una bella prestazione anche da Cutrone. Iachini? Mi è dispiaciuto molto per Montella, è un bravissimo allenatore. Iachini è uno che ha nel suo dna la voglia di lottare e di non mollare mai. Non so se con lui o con un altro allenatore ma ciò che è certo è che la Fiorentina, appena raggiunta la salvezza, dovrà iniziare anche a pensare alla prossima stagione.