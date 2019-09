Cobolli Gigli: “Commisso mi piace, Ribery colpo più intelligente di CR7”

Giovanni Cobolli Gigli, storico azionista e dirigente della Juventus, ha parlato in vista della sfida tra Fiorentina e bianconeri al Pentasport di Radio Bruno.

“Commisso mi sembra molto americano come atteggiamento, una persona molto coraggiosa. Mi sembra che abbia rinforzato la squadra, ma ancora gli mancano i fatti. Montella arriva da una fila di sconfitte preoccupante per la Fiorentina, che dovrà fare di tutto per non perdere la partita. In caso di ennesima sconfitta, forse serviranno dei ripensamenti sull’operato. Con il Napoli la Fiorentina ha perso immeritatamente, visto che è stata molto penalizzata. La Juventus andrà su un campo storicamente difficile con la voglia di vincere, ma non sarà facile. Ribery mi pare un acquisto molto intelligente, anche migliore di quello di Ronaldo fatta dalla Juventus, che monopolizza troppo la situazione. Marotta? La Juventus ha sbagliato a farlo partire ed affidare tutto il peso a Pratici, che ha sbagliato varie cose. C’è stato un errore da parte del presidente.”