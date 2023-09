Paul Pogba da quando è tornato a Torino sembra essere entrato in un tunnel negativo. La notizia che arriva in questi minuti è di quelle clamorose, il francese sarebbe risultato poisitivo al test antidopig, effettuato prima di Udinese-Juventus, prima giornata di A. Tra l'altro Pogna non è nemmeno sceso in campo nella partita. Nel campione ci sarebbero state tracce di testosterone. Lo riporta il Corriere Della Sera