Cioffi: “Il gruppo riconosce Iachini come leader. Commisso ha voglia di investire”

Gabriele Cioffi, ex difensore e oggi allenatore, ha così parlato a TMW Radio: “Firenze è una piazza ambiziosa e vuole tornare nel calcio che conta. La scelta di Iachini credo sia stata dall’ottimo lavoro fatto ma anche dall’affetto che si percepiva avere la squadra per lui. Il gruppo della Fiorentina lo riconosce come leader: per competere c’è bisogno di qualche esempio importante. Probabilmente il solo Ribery non basta: i giovani trovano sicurezze nell’esperienza dei campioni. Sono sicuro che Commisso abbia voglia di fare e di investire. Una parola inusuale nel calcio è pazienza, ma con quella potremmo toglierci presto delle soddisfazioni”.

