Cinquini: “Fiorentina più forte delle squadre in lotta per salvarsi, ma basta errori”

L’ex dirigente viola Oreste Cinquini ha parlato dell’attualità di casa viola al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

E’ un momento molto difficile, la classifica fortunatamente è abbastanza buona ma non dobbiamo farci risucchiare nella lotta della salvezza. Sia Commisso che Cecchi Gori sono due grandi personaggi, nella campagna acquisti di gennaio sono state fatte scelte approvate dalla società. La mentalità nel calcio è importante per fare risultati, oggi le squadre sono industrie e vanno comprati giocatori in grado di garantire introiti futuri. La Fiorentina deve ripartire subito, credo che abbia possibilità viste le squadre che sono in fondo, fortunatamente abbiamo altre qualità. Nel calcio va fatta attenzione, anche la mia Fiorentina sembrava più forte eppure andò in B. Iachini? Adesso bisogna pensare al presente, a mettersi in salvo. CINQUINI SU CHIESA