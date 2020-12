Cinquini: “Riportare Pedro a Firenze rimane un rischio. Volevo Ribery allo Zenit”

L’ex dirigente Oreste Cinquini ha parlato al Salotto dello Sport su RTV 38:

“Llorente? Non ha mai fatto sfracelli di gol, a me sembra che la Fiorentina abbia bisogno di quello. Ma direi anche lo stesso Milik, se ammuffiscono in panchina poi non hanno l’esplosività. Llorente ha vinto dappertutto, è forte fisicamente, ma è a fine carriera ed è da molto che non gioca. Pedro? Ha detto bene Pradè, i gol valgono in tutti i campionati, ma ricordiamoci di Gabigol, che ha fatto come lui. Pedro probabilmente si trova bene nel calcio carioca, riportarlo indietro rimane un rischio.

Lunedì la gara col Genoa è uno spartiacque importante, il Grifone ha delle difficoltà evidenziate col Parma. La Fiorentina deve giocare senza paura, questo è l’importante Ribery è un grande campione, io lo volevo portare allo Zenit… Quest’anno sta trovando delle difficoltà, ma le realtà non sono sempre le stesse: bisogna stare attenti, perché le situazioni a livello fisico e mentale possono venire meno. Quando è fresco va a cercare palla, la distribuisce, ha una tecnica sopraffina. Io spero possa ritrovare quel quid che l’anno scorso faceva la differenza. Senza pubblico è difficile per tutti, per uno come lui il pubblico è un input importante, ma deve cercare in tutti i modi di dare la scossa, anche solo per un minutaggio ridotto.

La vicenda stadio è importantissima, per i ricavi ma anche per i giocatori che sentono di aver una casa propria. Prò in questo momento le persone preposte alla parte tecnica devono rimanere concentrate sul campo, per uscire da questa situazione”.

