Cinquini ricorda Rialti: “Quando mi infamò per Rui Costa”

Intervenuto a Lady Radio, l’ex direttore sportivo della Fiorentina, Oreste Cinquini, ha ricordato Alessandro Rialti, morto domenica sera a 69 anni:

Quando ero alla Fiorentina con lui sono stati 5 anni splendidi di collaborazione, la sua scomparsa mi ha scioccato: me lo ricordo sempre sorridente, sono rimasto senza parole di fronte a questa notizia. Mi manca moltissimo e credo che mancherà a veramente tante altre persone.

Un aneddoto? Mi ricordo che quando stavo per comprare Rui Costa, Sandro mi tempestava di chiamate: alla fine mi infamò pure perché ebbe la notizia da un’altra fonte diversa dalla mia. Alla fine però eravamo tutti contenti per aver preso un grande giocatore per la Fiorentina.