Cinquini: “Adesso la classifica della Fiorentina è più tranquilla. Chiesa non si sta ripetendo”

L’ex dirigente viola Oreste Cinquini ha parlato così a Tuttomercatoweb.com:

Pari contro il Milan? Risultato positivo, dopo la vittoria a Marassi con la Samp. Ora dal punto di vista della classifica può giocare in tranquillità. Quanto ai singoli Chiesa non ha disputato lo stesso campionato degli anni scorsi, Castrovilli continua a dimostrare qualità, Vlahovic alterna buone cose ad altre meno ma verrà fuori. Bene anche Dragowski. Futuro? Difficile parlarne adesso. Kouamè deve ancora rientrare, Amrabat arriverà nella prossima stagione, Cutrone deve dimostrare di valere la Fiorentina e Igor lo vedo duttile e capace di giocare in più ruoli.