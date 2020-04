Rocco Commisso, durante la diretta a Radio 1 (LEGGI), ha annunciato una nuova iniziativa benefica, farà avere 5000 uova di Pasqua a medici, infermieri e personale che è in prima linea negli ospedali di Firenze come dolce gesto di ringraziamento e riconoscenza per quanto hanno fatto e stanno facendo per le persone che hanno bisogno del loro aiuto.