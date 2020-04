Cincotta: “I nostri sono grandi risultati, con Commisso e Barone sintonia totale”

L’allenatore della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta ha parlato a TMW Radio, ecco alcune sue battute:

Quello che questo club ha fatto in questi quattro anni è qualcosa di straordinario, tenendo sempre la squadra ai vertici di tutto il movimento. Il momento non è dei più semplici, per tutti e anche per noi, penso ad una ragazza come la Clelland che è rinchiusa in casa da sola da settimane. Se il campionato venisse interrotto, saremmo in Champions? A me piacerebbe ottenerla sul campo, non sarebbe il massimo se accadesso questo. Con Commisso e Barone c’è sintonia totale, insieme a loro e ad Elena Turra gestiamo la situazione cercando di fare il meglio possibile. Una giocatrice americana con noi il prossimo anno? Sarebbe bellissimo, ma in questo momento pensare al futuro non è semplice. Già l’avere in squadra elementi come Guagni e Bonetti dà grande forza. La Juventus resta sicuramente la favorita, ma noi possiamo renderle le cose più complicate.