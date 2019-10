Graziani: “Ribery-Chiesa dipendenti. Pedro? Mancato utilizzo mi spaventa”

Il grande ex viola, Ciccio Graziani, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno in merito alla partita di Brescia:

Abbiamo avuto molte difficoltà in fase offensiva, ma nonostante questo con un pizzico di fortuna avremmo portato a casa la partita e questo fa ben sperare. Se Ribery e Chiesa non sono in giornata la squadra fa fatica a creare occasioni, l'inserimento di Vlahovic si è dimostrato una valida alternativa per smuovere la partita. Sono invece spaventato dal mancato utilizzo di Pedro, ho paura che non sia all'altezza dell'investimento fatto, che è stato molto importante. Ammonizione Chiesa? Non era una simulazione, la multa è assolutamente fuoriluogo, dovrebbe essere messa anche agli arbitri quando sbagliano.