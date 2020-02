Chiesa e quell’ovazione dello Stadium… Non andata a buon fine

Sulle colonne di Tuttosport si parla di Federico Chiesa, gioiello viola che quest’oggi sarà allo Stadium per la gara con la Juve. Il quotidiano torinese riparte da quel 2016 in cui il figlio d’arte debuttò da titolare contro i bianconeri impressionando in positivo tutto il pubblico. La Fiorentina portò a casa un 2-1 figlio delle reti di Milenkovic, Alex Sandro e Pezzella e per lui arrivò una vera e propria ovazione, paragonata (più in piccolo) a quella tributata a Ronaldo in occasione della ormai famosa rovesciata in Champions. Con la differenza che l’omaggio a CR7 si tradusse più tardi nella clamorosa operazione di mercato che portò il portoghese a Torino. Con Chiesa è andata diversamente… per ora.

IL FUTURO DI CHIESA È CONTESO