Chiesa, primo confronto sul futuro: Commisso ribadisce la posizione della società

Nelle scorse ore è andato in scena un primo confronto tra la dirigenza della Fiorentina e Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da Rtv38, Rocco Commisso e Joe Barone hanno confermato la ferma volontà della società viola di non cedere l’attaccante classe 1997. Non è nei programmi del club gigliato quello di lasciar andare il proprio gioiello, sempre corteggiato dalla Juventus.