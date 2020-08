Chiesa, Milenkovic e Pezzella: la Fiorentina è pronta ad una prova di forza

Il mercato che attende la Fiorentina sarà lungo e complicato, ma i dirigenti gigliati hanno già scelto la linea da seguire, sopratutto per risolvere le questioni più spinose. Come racconta La Nazione, sopratutto per i tre casi più spinosi, ovvero Chiesa, Milenkovic e Pezzella, i viola sono pronti ad una vera e propria prova di forza, non hanno intenzione di svalutare i propri talenti o farsi spaventare dalla scadenza fissata nel 2022 per tutti e tre. La Fiorentina non è intenzionata a fare sconti per nessuno, infatti Chiesa non si muoverà per una cifra inferiore ai 60 milioni, con la possibilità di rinnovare che è sempre nel cassetto. Se Pezzella, davanti all’offerta giusta può partire, situazione differente per Milenkovic, con la Fiorentina che vorrebbe arrivare al rinnovo di contratto, e difficilmente cederà un ’97 a cuor leggero.

