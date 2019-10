Ha parlato così Federico Chiesa ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio gara al Mapei Stadium:

Oggi vogliamo fare tre punti dopo una sconfitta immeritata come la Lazio. La mancanza di Ribery è importante e si fa sentire perché è un leader, come ci ha dimostrato, ed è di aiuto per i più giovani soprattutto.