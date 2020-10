Senza Pezzella e Ribery, Chiesa capitano. Poi la Juve?

Sarà Federico Chiesa il capitano per Fiorentina-Sampdoria. Il n° 25, probabilmente all’ultima apparizione in maglia viola, si metterà la fascia al braccio in assenza di Pezzella e Ribery. Un segnale o un omaggio prima del suo passaggio alla Juve? Nelle prossime ore capiremo meglio i movimenti di mercato attorno al talento cresciuto e diventato grande in riva all’Arno.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FIORENTINA-SAMPDORIA