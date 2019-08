Chiarugi: “Suso e Chiesa insieme? Molto interessante. Terrei Simeone”

L’ex viola Luciano Chiarugi ha parlato a Tuttomercatoweb: “La Fiorentina sta lavorando bene, la squadra sta prendendo una fisionomia giusta. Sono convinto che arriveranno anche delle sorprese. I viola si sono sistemati bene a centrocampo e la difesa mi sembra interessante. Pian piano questa squadra verrà fuori. Suso? Per Giampaolo è importante. Vedere Suso a destra e Chiesa a sinistra sarebbe molto interessante. Sono stati presi in considerazione nomi intriganti e qualcosa di bello arriverà. Simeone? Lo terrei, potrebbe far bene”.