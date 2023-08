Chiarugi: “Curioso di Beltran e Infantino. Fiducioso per il Rapid”

L'ex viola Luciano Chiarugi ha parlato con fiducia della Fiorentina che sta nascendo. Ecco le sue parole a Radio Bruno : "Quello che abbiamo visto a Genova è stato molto bello soprattutto perché le amichevoli non erano state interessanti. L'alternanza di prestazioni è normale, soprattutto all'inizio. Quella vista a Genova è un'altra Fiorentina contro un Rapid che voleva fare bella figura, e sono venuti fuori alcuni errori che non si erano visti a Marassi. Italiano ha tanti giocatori a disposizione, da Infantino a Beltran, serve sempre valutare contro chi si gioca ma la squadra costruita quest'anno è veramente interessante.

In questo momento va trovata serenità e tranquillità, per il ritorno sono fiducioso perché la squadra è forte e c'è la possibilità di trovare una quadratura per poter dire qualcosa di interessante. Brekalo? Al di là dei pali colpiti, sugli esterni abbiamo tanti giocatori da valorizzare. Per esempio, cosa è successo a Sabiri? E' un giocatore che ha colpi importanti, e nonostante il tira e molla di Amrabat abbiamo un buon centrocampo. Abbiamo tutte le carte in regola per migliorarsi rispetto alla scorsa stagione e spero che Beltran possa inserirsi nel migliore dei modi".