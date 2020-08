Chi parte, chi resta e chi è in bilico: ecco la lista viola. Tanti col destino incerto

Nel mercato le certezze non esistono e qualsiasi giocatore al mondo (o quasi) ha un suo prezzo. Ma, premessa a parte, c’è una lista di giocatori di cui la Fiorentina non si priverà, salvo colpi di scena. Da Ribery (ovviamente) a Kouame passando per Castrovilli e Lirola. Ne abbiamo contati undici, a cui si aggiungerà una parte di coloro che al momento possiamo considerare “in bilico”. E per motivi variegati: c’è chi ha in ballo un rinnovo (Milenkovic), chi aspetta segnali dal mercato (Chiesa) e chi non è di proprietà della Fiorentina (Dalbert e Ghezzal). Su altri invece (Venuti, Benassi) sarà la società a dover sciogliere il nodo. E poi la questione attacco con uno tra Vlahovic e Cutrone destinato a lasciare Firenze. Tra i sicuri partenti, invece, Badelj e Sottil.

–CHI RESTA

–IN BILICO

–CHI PARTE