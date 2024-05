“Chi brillerà nella semifinali?”: per la Fiorentina l’Uefa indica Biraghi

Con un post su X con il profilo della Conference League, l'Uefa inizia ad innalzare il clima di attesa alla vigilia delle due semifinali della manifestazione, Fiorentina-Brugge ed Aston Villa-Olympiakos. La massima organizzazione calcistica europea indica quattro calciatori, chiedendo chi tra loro sarà maggiormente a brillare nella serata di domani: Matty Cash dell'Aston Villa, Francisco Ortega per l'Olympiakos, Cristiano Biraghi per la Fiorentina e Kyriani Sabbe per il Brugge. Il capitano viola quasi sicuramente contro la compagine belga sarà titolare.