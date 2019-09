Chi arbitrerà Fiorentina-Juventus? La nostra previsione

di Simon Pagnini

Fiorentina-Juventus è da sempre una partita difficile da dirigere per la rivalità storica fra le due società e le due tifoserie. Ed è per questo che il compito di Rizzoli non è dei più agevoli visto che, dopo la pessima prova in Fiorentina-Napoli, non potrà riproporre al Franchi sia Massa che Valeri che sono due arbitri internazionali quotati. Orsato ha diretto la Juventus domenica scorsa e Guida ha già arbitrato un big match. Inoltre, per l’importanza della gara ci sentiamo di escludere anche Fabbri, Di Bello e Mariani che sono internazionali ma non hanno l’adeguata esperienza per una gara così delicata. Come internazionali restano quindi il pistoiese Irrati che proponiamo come prima scelta e Doveri di Roma ottimo arbitro salito in ritardo alla ribalta internazionale. Come terza scelta Rizzoli potrebbe designare per la gare del Franchi l’usato sicuro Calvarese, uno dei migliori fischietti della passata stagione, che però a Firenze ha ancora alle spalle l’ombra di un Fiorentina-Napoli di anni fa in cui commise qualche errore. Importante anche chi verrà al Var: in questo caso siamo certi che uno fra Banti e Mazzoleni sarà mandato in cabina di regia.