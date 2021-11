Che la necessità diventi virtù: una difesa “Young” per bloccare il Milan

Italiano si trova davanti ad una "maledizione". Sarà una difesa "Young" a bloccare il Milan? Tutto è ancora da vedere

Come riportato dal Corriere dello Sport, l'unico centrale che vedremo sicuramente in campo sarà Igor mentre chi sarà il suo compagno di reparto rimane tutt'oggi un'incognita. Salgono le quotazioni di Venuti, ma attenzione ad Amrabat che in quel ruolo potrebbe rilanciare la sua stagione. Insomma, Italiano vuole sfruttare una difesa "Young" per bloccare attaccanti di esperienza come Ibrahimovic e Giroud. Ecco infatti, che l'opzione primavera non è scartata con Lucchesi in pole position. Sabato la Fiorentina dovrà quindi, dimostrare ancora una volta che anche nei momenti di difficoltà, nulla è dato per scontato. (LE PROBABILI)