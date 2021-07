Che bagarre nel reparto avanzato! Kokorin e Callejon osservati speciali

Il tecnico ex Spezia vorrà delle garanzie da questi giocatori

La partenza per il ritiro di Moena è oramai questione di pochi giorni. E proprio durante il ritiro, mister Vincenzo Italiano vorrà osservare con particolare attenzione due calciatori. Si tratta di José Callejon e di Aleksandr Kokorin. Come scrive La Nazione in edicola questa mattina, il russo e lo spagnolo saranno gli osservati speciali durante il ritiro in Trentino. La filosofia sarà una sola: tutti a disposizione, nessun titolare. A maggior ragione in un reparto che, al momento, vede un discreto affollamento come quello degli esterni offensivi. Oltre ai due già citati ci sono anche Gonzalez, Sottil, ma anche Saponara e, chissà, Junior Messias. In attesa di capire come si evolverà la questione Zaccagni.