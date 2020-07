La Fiorentina è gia tornata in campo per allenarsi dopo la dolorosa sconfitta con il Sassuolo di ieri sera (IL KO RACCONTATO DA GUETTA). Volti scuri, concentrati, zero sorrisi e tanta voglia di ripartire e centrare la prima vittoria dopo lo stop prolungato. E’ quanto raccolto da Radio Bruno Toscana, squadra già con la testa alla trasferta di Parma che diventa a questo punto importantissima.