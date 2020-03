Cellino ricorda Astori: “Prego sempre per lui, gli volevo bene. Uno dei più forti che abbia mai avuto”

“Prego per lui tutte le sere”. Comincia così il racconto di Massimo Cellino a Tuttomercatoweb, che ha contattato l’ex presidente del Cagliari che portò DA13 in Sardegna nel 2008 dalla Cremonese. Aggiunge Cellino che Astori è stato uno dei più forti calciatori sotto la sua gestione, “speciale in campo e fuori. Gli volevo davvero bene”. Astori aveva una possibilità per andare in Russia, ma disse che sarebbe comunque rimasto a Cagliari, preferiva questo, nonostante le prospettive di guadagno fossero migliori. La conferma di una persona cresciuta con principi sani, dando valore alle persone.

