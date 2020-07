Cellai (FI): “Dispiace per Ribery e tutti coloro che subiscono furti”

Ecco l’intervento al Salotto dello Sport su Rtv38 del Capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai:

Il furto a Ribéry? Dispiace molto per lui. Chiediamo scusa a lui e alla sua famiglia come a tutti coloro che subiscono furti. Protesta tifosi per lo stadio? C’è un fatto: dopo il coronavirus non possiamo più permetterci una politica lenta a decidere. Adesso chi decide deve correre. Purtroppo abbiamo perso molti anni dietro alla Mercafir. Commisso ha ragione: chi investe deve avere certezza di costi e tempi. Il decreto semplificazioni? Non penso sia la risposta che aspettiamo. Dobbiamo rivedere le competenze della Sovrintendenza e mettere mano alla legge sugli stadi che ora come ora blocca ogni intervento. Il momento della Fiorentina? Abbiamo vinto a Parma, difendendo anche meglio, e questo ci fa bene sotto il lato psicologico. C’è da dire che si gioca in condizioni molto particolari e tutti ne risentono. Dobbiamo chiudere questo campionato e pensare al prossimo.