Cecchi non si arrende: “La stagione viola passa dal rendimento di Jovic”

Il giornalista della Nazione Stefano Cecchi ha detto la sua sulla partita di domenica e sul momento della Fiorentina al "Pentasport" di Radio Bruno: "Voglio vedere in Jovic la voglia di riscattarsi, per capire dove può arrivare la Fiorentina bisogna vedere che stagione farà il serbo, io darei fiducia a lui, ma Kouame può essere una buona soluzione temporanea. Portiere? Non sarei stupito se Italiano continuasse con l'alternanza dei portieri con Gollini in coppa e Terracciano in campionato, con quest'ultimo che secondo me è avanti nelle gerarchie. Mediana a 2? Per me la Fiorentina non può giocare con la mediana a 2, se gioca Amrabat regista bisogna avere 2 mezzali di qualità come Barak e Bonaventura, altrimenti si lascia troppo il possesso nelle mani avversarie e la squadra si snatura".