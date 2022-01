Cecchi: “Vlahovic allo scoperto? Ma non serve, tutti sappiamo già: godiamocelo”

La riflessione sul futuro dell'attaccante viola, vice capocannoniere della Serie A (con due gare in meno)

"Sarei stato più contento se fosse rimasto Shevchenko con le difficoltà che stava avendo, Konko mi preoccupa, ma la Fiorentina è più forte e stasera deve battere il Genoa. Mi fa piacere che continuiamo a fare la corsa su chi ci sta sopra, dopo l'anno scorso che è stato per la salvezza quest'anno per l'Europa. Il Torino? No, non ce lo vedo, ai granata manca chi fa gol con continuità, il 4-0 di una settimana fa è stato solo un episodio. Ogni volta che si presenta in sala stampa Italiano deve cercare di evitare l'ostacolo come uno slalomista. Chi oggi vuole Vlahovic in tribuna si sente ferito, ma perde di vista il bene della Fiorentina. Il ragazzo non tira mai la gamba indietro, siccome abbiamo un centravanti favoloso godiamocelo finché è possibile. Barone chiede a Vlahovic di uscire allo scoperto? Perché, ce n'è forse bisogno? Lo sappiamo tutti che vogliono andarsene. E noi vogliamo mortificare questo campionato bellissimo che sta venendo fuori? Viviamo alla giornata e non rendiamo la questione più amara di quello che già è. Piatek? Applausi alla Fiorentina per la formula del trasferimento, ovunque è andato ha sempre fatto i primi sei mesi a tavoletta, quindi spero che si ripeta".