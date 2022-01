Cecchi su Piatek: “Scommessa che andava fatta. Formula intelligentissima”

"Piatek? Credo che Italiano sia l'uomo giusto per ridare certezze ad un giocatore che per i primi mesi in Italia è stato un fuoriclasse"

"Secondo me la cosa più saggia era interrompere il campionato per due giornate per dare regole generali valide per tutti. Spero che non ci diano il 3-0 a tavolino contro l'Udinese, perchè non mi piace. Piatek? Credo che Italiano sia l'uomo giusto per cercare di ridare certezza ad un giocatore che per i primi sei mesi in Italia è stato un fuoriclasse. E che poi, però, si è perso. Vedendo cos'è riuscito a fare il mister ad altri giocatori hai la speranza che possa tornare ai suoi livelli. Scelta giustissima. Così come la formula del trasferimento: intelligentissima, se funziona te lo prendi. Altrimenti abbiamo perso una scommessa che andava comunque fatta."