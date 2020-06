Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Secondo me la lettura di Nardella non è giusta. Mi pare che la maggioranza dei tifosi sia favorevole all’opzione Campi Bisenzio. I tifosi vogliono il nuovo stadio e lo vogliono in tempi brevi. Io sono per il Franchi perché è casa mia. Con un nuovo impianto rischia di cadere in degrado, ma mi rendo conto di essere in minoranza.

Iachini? E’ di fronte a 12 esami, ma è normale che sia così. Voglio capire se può dare di più alla Fiorentina. Ribery? Con lui la Fiorentina ha un valore, senza ne ha un altro. A causa della privacy non conosciamo le sue condizioni fisiche.