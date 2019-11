“Macchè Simeone, il rimpianto è Veretout. Montella? Non ripetiamo un Pioli bis”

Il giornalista Stefano Cecchi, ospite negli studi di Radio Bruno Toscana durante A pranzo con il Pentasport, ha risposto alle domande degli ascoltatori a tema Fiorentina:

“Quella viola era una squadra costruita per il 4-3-3, ma siamo stati tutti stupiti dal 3-5-2. Montella non si fissa su uno schema senza cambiare mai, ha gli strumenti per cambiare. Ora però, il Cagliari ci ha surclassati là nel mezzo, anche il meraviglioso Castrovilli è andato in debito di ossigeno e ci sta; cosa avrebbe dovuto fare Montella a livello tattico? Non facciamo un dramma, questa è la mia paura. Questo è forse il momento di non fare processi, perché questa è una squadra che riparte. Cacciamo Montella, e poi? Faremmo l’errore fatto l’anno scorso quando pensavamo che il problema fosse Pioli…

La verità è che manca Veretout. O almeno un giocatore di quel tipo: Pulgar e Badelj sono diversi, ma sono comunque due registi, da mezzala il cileno a volte va bene e a volte non c’è alternativa. Le squadre di Montella non hanno mai avuto cali fisici. Smettiamola poi di farci del male su Simeone: dava grande quantità in campo e metteva sacrificio, ma è stato un pacco l’anno scorso. E dopo Cagliari c’è chi lo rimpiange? Avrà fatto un gol di tacco, ma ne ha sbagliati due come il Simeone che abbiamo visto a Firenze. E con Vlahovic che fa doppietta lo dobbiamo rimpiangere?”