Cecchi: “Quando Montella inserisce Eysseric condanna il mercato. Vlahovic? Gol alla Ibra”

Stefano Cecchi, giornalista La Nazione, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Al gol di Vlahovic ho goduto, l’Inter non mi sta simpatica, vedere Conte arrampicarsi sugli specchi mi fa stare bene. Un gesto tecnico clamoroso, Skriniar lo fa allargare pensando di metterlo fuori posizione, invece si inventa un gol da grande centravanti. Prima di quell’episodio ho visto una squadra che entra in campo impaurita e che prende un gol che non si deve prendere, che nel primo tempo se la gioca senza mai entrare in area. L’inizio del secondo tempo mi ha preoccupato, vedevo una squadra inerme e alle corde. Quando Montella mette Eysseric fa una mossa che è un atto di accusa alla campagna acquisti, una sorta di manifesto ideologico di ‘voi date la colpa a me, ma questa squadra non ha alternative’. Poi arriva il destino, Vlahovic fa un gol alla Ibrahimovic e tutto questo viene cancellato. Possiamo anche cambiare allenatore, ma a gennaio servirà rinforzare la rosa, altrimenti non si va lontano”.