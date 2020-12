Cecchi: “Pessina incommentabile, sul Franchi solo ideologia. Il Verona? Vinciamo noi”

Di seguito un estratto dell’intervento del giornalista Stefano Cecchi ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno: “Domani vinciamo, secondo me domani vinciamo, le parole di Prandelli mi hanno convinto. Bisogna però fare un plauso a Iachini, che aveva capito i limiti di questa squadra quando tutti pensavamo che fosse più forte, e questo lo dico pur ritenendo Prandelli su un altro piano rispetto a Iachini. C’era una debolezza intrinseca in questa squadra e Iachini se ne era accorto. Lo stadio? Non ho niente contro la soprintendenza né contro Pessina, ma come si fa a dire le cose che ha detto lui? Ho il sospetto che dietro al Franchi ci sia una battaglia ideologica, e che la soprintendenza tenti di difendere un suo territorio. Ma di che cosa parliamo? Ciò che ha detto è quasi incommentabile“.