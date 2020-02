Cecchi: “Passo indietro Mercafir inconcepibile. Di cosa avranno mai parlato durante tutti quegli incontri?”

Stefano Cecchi, giornalista de La Nazione, ha parlato al Pentasport di RadioBruno sulla questione Stadio:

Mi sto smarrendo, sta diventando la fiera dell’Est. A me inizialmente risultava che Commisso non fosse minimamente interessato a Campi, ma adesso emerge il contrario. Erano cinque mesi che l’area Mercafir era l’unica soluzione, all’improvviso il Presidente ha fatto dietrofront e non riesco a capirne il motivo. Di cosa avranno mai parlato nei numerosi incontri che ci sono stati Commisso e Nardella? E’ veramente inspiegabile. Adesso il sindaco è fuorigioco, non può dire niente perchè c’è un bando aperto, potrebbe anche essere incriminato.