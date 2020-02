Cecchi: “Nedved e Commisso, errori di entrambi. Ma gli sbagli più gravi sono di Nicchi”

Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva:

Nedved? Per me il rigore non c’era ma per altri sì. Questo non vuol dire che qualcuno sia in malafede, leggiamo gli episodi del calcio deformati dalla lente della nostra passione. Commisso ha fatto l’uomo di parte nel fine gara, lo stesso Nedved. Hanno sbagliato entrambi ma hanno parlato con il cuore. La cosa più sbagliata di questa vicenda sono le parole di Nicchi, che suonano in maniera molto stonata. Parole di Nicchi? Sono preoccupanti, non solo per chi tifa Fiorentina. L’arbitro dovrebbe essere una figura terza mentre lui il giorno dopo ha minacciato facendo lo sborone. Come si permette di avere questo atteggiamento da signorotto medioevale? L’arbitro è garante del gioco, deve stare più in alto rispetto agli altri. L’arbitro Pasqua?L’errore fa parte dell’uomo. Non lo voglio mettere al pubblico ludibrio ma voglio avere la libertà di dire che per me il contatto Bentancur-Ceccherini non è rigore, senza veleno.